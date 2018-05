Governo, Schifani: Italia fa passo indietro con contratto M5s-Lega

Roma, 19 mag. - "Con il contratto M5S-Lega l'Italia rischia di fare un passo indietro. Sul piano delle politiche del lavoro, delle infrastrutture, e più in generale sul rilancio dell`economia del Mezzogiorno l`intesa raggiunta tra grillini e leghisti apre scenari preoccupanti". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Renato Schifani.

"Il ricorso al reddito di cittadinanza, così come previsto, peraltro senza la presenza di misure volte ad incentivare e sostenere le imprese e l'occupazione, si rivela - aggiunge - un'elemosina di Stato. Sul piano infrastrutturale è aberrante la decisione di bloccare la Tav, non solo per le conseguenza in termini economici, sottoforma di penali che dovrà pagare l'Italia, ma perchè di fatto taglierebbe il nostro Paese dal grande flusso di comunicazioni su ferro con l'Europa. Una scelta discutibile ed in netto contrasto con quello che ha sempre sostenuto il centrodestra, schierato a favore dello sviluppo delle reti di comunicazioni alternative e ad alta velocità. Salvini su questo punto dovrebbe riflettere, andando a guardarsi cosa dicevano e facevano l'allora presidente del Consiglio Berlusconi insieme alla dirigenza leghista dell'epoca sullo sviluppo infrastrutturale del nostro Paese".

"Infine il Mezzogiorno, che soltanto all'ultimo è rientrato nel contratto, ma attraverso enunciazioni generiche che tradiscono il totale disinteresse della Lega e del M5S per il rilancio del Sud. A conferma che per i grillini il Meridione serve quando bisogna andare a votare, mentre la Lega rimane un partito a trazione nordista. Fi perciò non potrà che essere all'opposizione di un governo che punti a realizzare questo programma, che minaccia seriamente il futuro dell'Italia e degli italiani", conclude Schifani.