Pd, Orlando: non voglio fare partito degli inclusi con Berlusconi

Roma, 19 mag. - "Bisogna sgomberare il campo dal fatto che vogliamo costruire il partito unico degli inclusi, a me non interessa Macron e non Macron, ma dire che la prospettiva è ricostruire il bipolarismo tra destra e sinistra. Io il partito contro i populisti con Berlusconi non lo voglio fare. Dobbiamo recuperare un rapporto con i settori popolari". Lo ha detto Andrea Orlando, intervenendo all'assemblea del Pd.

"Non mi convince - ha aggiunto - la distinzione tra una fase in cui si discute di noi e una in cui si discute dell'opposizione. Non mi riempie di orgoglio il fatto che il Pd sia stato spettatore inerte della saldatura tra M5s e destra che darà origine al governo più reazionario della storia repubblicana. Non sarà facile organizzare l'opposizione. Non basterà che si aprano delle contraddizioni nella maggioranza se non siamo pronti. Dire che abbiamo sbagliato non equivale a trovare una soluzione ma è già un passo avanti rispetto a dire che hanno sbagliato gli elettori".