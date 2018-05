Pd, Orlando: fase nuova e congresso vero, dare forza a Martina

Roma, 19 mag. - "Serve un congresso vero, non ci fanno paura i gazebo ma i gazebo non bastano, bisogna fare una discussione che vada a fondo". Lo ha detto Andrea Orlando, intervenendo all'assemblea del Pd.

"Credo che oggi sarebbe servito un segretario - ha aggiunto - non per adempiere a un obbligo burocratico ma perchè, mentre facciamo un congresso difficile, dobbiamo comunque continuare l'iniziativa politica esterna. Diamo la forza a Martina perchè possa condurre la ripresa dell'iniziativa politica e la costruzione dell'opposizione. Dobbiamo votare la relazione, se non si vota è uno scenario peggiore rispetto alla conta, è alzare le mani rispetto alla necessità di una iniziativa politica di cui c'è urgenza. Sarebbe un errore grave e chi lo compie se ne assume la responsabilità".

"E' il tempo - ha concluso - di aprire una fase nuova che chiuda un ciclo trentennale in cui la sinistra si è limitata a contenere i guasti della globalizzazione senza metterla in discussione".