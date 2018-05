Royal wedding, St-Germain festeggia con cocktail di sambuco-limone

Milano, 19 mag. - St-Germain, il liquore francese a base di fiori freschi di sambuco, dedica agli sposi reali il cocktail St-Germain Spritz creato con gli stessi ingredienti, sambuco e limone, della torta nuziale scelta dal principe Harry e Meghan per celebrare il loro matrimonio.

"La torta scelta dagli sposi è elegante, semplice, aromatica ed estiva. Esattamente come il cocktail St-German Spritz. Un drink molto profumato grazie al limone e ai sentori di sambuco due degli ingredienti presenti proprio nella torta reale. La vivacità della bolla di Prosecco, poi, esalta il profumo di sambuco e si sposa benissimo con la morbidezza che un dolce con questi ingredienti regala al palato" ha detto Rachele Giglioni, Italian brand ambassador di St-Germain commenta.

"Un drink dal gusto moderno e fresco con profumi mediterranei tipici della stagione - spiega Luca Angeli, bar manager del Four Seasons di Milano - ideale per le celebrazioni e semplice da ricreare anche a casa. Un cocktail per persone raffinate e attente alla qualità degli ingredienti".

La ricetta, per chi volesse preparare il cocktail a casa, è: riempi il bicchiere con tanto ghiaccio, versa 4 cl di St-Germain, aggiungi 6 cl di prosecco e 6 cl di soda. Mescola delicatamente e guarnisci con una scorza di limone.