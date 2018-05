Mattarella:da Corazzieri prestigio e rispetto principi Costituzione

Roma, 19 mag. - Il Reggimento Corazzieri "garantisce sicurezza al presidente della Repubblica e ne accresce il prestigio con i comportamenti messi in opera. Tutto questo con spirito di servizio allo Stato, di sostegno alla nostra comunità nazionale, ai principi e alle regole della nostra Costituzione". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla cerimonia per il 150* anniversario di costituzione del Reggimento Corazzieri presso la caserma "Magg. Alessandro Negri di Sanfront".

"Apprezzamento e riconoscenza" per i Corazzieri che "da 150 anni tutelano il Quirinale e il presidente della Repubblica", ha aggiunto il capo dello Stato sottolineando come svolgano il "loro lavoro con lo stesso spirito dell'Arma dei Carabinieri (alla quale il Reggimento appartiene - ndr) e delle nostre Forze armate. Per tutte queste ragioni - ha concluso Mattarella - ringrazio molto i Corazzieri di oggi e di ieri".