Tav, Gelmini: da Di Maio troppa faciloneria dialettica

Roma, 19 mag. - "Sta per nascere, a trazione grillina, il governo dei `no`. `No` alla Tav, `no` all`Ilva, `no` a politiche differenziate e più incisive per il Mezzogiorno, `no` a una chiara indicazione dei rapporti costi-benefici di ogni singola proposta programmatica del `contratto`. Insomma, siamo alla vigilia di una grande incognita che al momento destabilizza i mercati e fa storcere il naso ai nostri partner europei". Lo afferma, in una nota, Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia.

"Tuttavia, quello che più turba - continua - è la faciloneria dialettica con la quale Di Maio liquida certi argomenti. Non ultimo quello della Tav. Tra Italia e Francia esistono impegni precisi, vincoli contrattuali, rescindere questi accordi significa pagare dei costi economici, di credibilità internazionale, coerenza e non solo, enormi".

"Non è solo assecondando certe posizioni oltranziste minoritarie che si può essere definiti dei buoni e accorti governati. A meno che - conclude - non si interpreti la politica come una perenne ricerca del consenso fine a se stesso".