Pd, Giachetti: prossima assemblea deve fissare data primarie

Roma, 19 mag. - "La prossima assemblea deve fissare la data delle primarie che per me devono essere a ottobre e, se è così, per me non è un problama arrivarci con Martina segretario". Lo ha detto Roberto Giachetti, intervenendo all'assemblea del Pd.

"Mi sembrerebbe - ha aggiunto - assolutamente naturale che Martina, come segretario o reggente, ci portasse al congresso e alle primarie. Un partito democratico non deve avere problemi a contarsi. Il problema è che ci dovremmo interrogare su che cosa ci dividiamo".

"Maurizio - ha poi detto rivolgendosi al reggente - la ragione per cui io non sono convinto della tua relazione è che non posso accettare che un segretario si limiti a dire abbiamo sbagliato, dovremmo confrontare posizioni diversi".