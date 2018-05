Pd, renziani valutano di non votare la relazione di Martina

Roma, 19 mag. - I renziani stanno pensando di non votare a favore della relazione del reggente Maurizio Martina. E' l'ipotesi che emerge mentre è in corso l'assemblea del Pd all'Hotel Ergife di Roma.

Molti delegati vicino a Renzi, infatti, non hanno gradito alcuni passaggi della relazione di Martina, come quel perentorio "se tocca a me tocca a me", con cui ha rivendicato il suo ruolo. Da qui la possibilità che non votino a favore della relazione, come sintetizzato dalla deputata Anna Ascani: "Non mi è piaciuta la relazione di Martina e mi comporterò di conseguenza se ci sarà un voto", ha annunciato.