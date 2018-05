Nozze Gb, capo chiesa anglicana Usa Curry cita Luther King

Roma, 19 mag. - Il capo della Chiesa anglicana negli Stati Uniti, reverendo afro-americano Micheal Curry, ha riscaldato l'austera Cappella di San Giorgio, durante il matrimonio fra Harry di Inghilterra e Meghan Markle, con una omelia sul potere dell'amore dagli accenti appassionati. In uno stile in contrasto con quello dei matrimoni reali, strutturati da una etichetta centenaria che tende a rendere le cerimonie piuttosto rigide, il reverendo ha preso degli accenti infiammati per far passare il messaggio. Primo afro-americano a guidare la chiesa anglicana Usa, Curry ha cominciato la omelia citando Martin Luther King, il difensore delle libertà civiche: "Noi dobbiamo trovare il potere dell'amore, il potere salvifico dell'amore".