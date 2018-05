Roma, 19 mag. - "Ci serve un congresso vero e una guida legittimata che Maurizio Martina può interpretare bene. Serve un segretario che non faccia un altro mestiere nella vita e un altro mestiere non lo voglia fare, non un capo ma un leader". Lo ha detto Gianni Cuperlo, intervenendo all'assemblea del Pd.

"Lo spettacolo indecente offerto da Lega e M5s - ha aggiunto - non basta a rimetterci in piedi. Il 4 marzo è stata battuta una classe dirigente, il punto non sono le dimissioni di uno".