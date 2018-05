Governo, Toti: Salvini fermi M5s su grandi opere e Ilva

Roma, 19 mag. - "A Brescia per la campagna elettorale della nostra candidata sindaco Paola Vilardi. Oggi un post dei 5 Stelle proietta un'ombra sinistra sul futuro dell'Italia: fine delle grandi opere, definite inutili e addirittura dannose, e chiusura dell`Ilva, ovvero della siderurgia nel nostro Paese. Parole che mettono a rischio decine di migliaia di posti di lavoro e pregiudicano un futuro di crescita per l'Italia. Nessuno può ipotecare il nostro futuro. L`acciaio è un settore fondamentale per una potenza industriale come la nostra e le grandi opere sono indispensabili per dare competitività al nostro sistema produttivo". Lo scrive su Facebook Giovanni Toti, presidente della regione Liguria e consigliere politico di Silvio Berlusconi

"Continuerò a ripeterlo e da presidente della Liguria - aggiunge - mi batterò in ogni modo perché Ilva resti un elemento centrale dello sviluppo di Genova, della regione e del Paese intero e perché le grandi opere, dal Terzo Valico alla Torino-Lione, vengano realizzate al più presto per garantire competitività al sistema portuale della Liguria, snodo centrale della crescita dell`intero nord ovest".

"Chiedo all`amico Salvini, oggi in procinto di varare un Governo con il Movimento 5 Stelle, di difendere quel modello di crescita e di sviluppo che abbiamo immaginato e costruito insieme - sottolinea - in molte campagne elettorali, a partire proprio dalla Liguria. Bloccare grandi opere e chiudere Ilva significa condannare l`Italia ad un futuro di decrescita (non felice) e marginalità in Europa", conclude.