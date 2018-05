Roma, 19 mag. - "Bene che il Pd non si sia diviso in assemblea e che, dunque, sia stato rinviato un voto che ci avrebbe fatto solo male. Noto con rammarico che sarebbe stato sufficiente accogliere le proposte di buon senso avanzate ieri da Matteo Renzi senza arrivare a una ulteriore drammatizzazione che non fa bene al Pd in una fase politica tanto complicata in cui serve, prima di ogni cosa, unità". Lo afferma in una nota il senatore del Pd, Salvatore Margiotta.