Macedonia, Atene: revisione costituzionale prima di accordo su nome -2

Atene, 19 mag. - La Grecia vuole che la modifica del nome sia sostenuta da una revisione costituzione, ma il governo di Zaev, nonostante il sostegno dei partiti della minoranza albanese, non ha una maggioranza per farla approvare in parlamento. Nel tentativo di rompere l'impasse, Zaev ha presentato giovedì scorso a Tsipras la proposta di adottare il nome Repubblica di Ilinden Macedonia.

Il riferimento a Ilinden, una rivolta del 1903 contro l'Impero ottomano, evento cruciale per l'identità nazionale della Macedonia, è apparentemente volto a garantire il sostegno in parlamento dell'opposizione nazionalista a un possibile accordo. Atene ha detto che accetterà un compromesso sul nome solo nell'ambito di un accordo globale che tocchi anche altre questioni, come il nome ufficiale della lingua del paese dei Balcani senza sbocco sul mare. "In questi negoziati, o sei d'accordo su tutto o su nulla", ha detto Tsipras, lasciando aperta la possibilità di un nuovo incontro con Zaev all'inizio di giugno.