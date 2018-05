Macedonia, Atene: revisione costituzionale prima di accordo su nome

Atene, 19 mag. - La controversia tra Grecia e Macedonia non può essere risolta senza una revisione costituzionale da parte di Skopje. Lo ha detto oggi il premier greco Alexis Tsipras, due giorni dopo l'incontro a Sofia con il suo omologo macedone Zoran Zaev.

Secondo Tsipras, una revisione costituzionale che elimini "ogni forma di irredentismo" è una "precondizione necessaria" per arrivare a una soluzione del contenzioso in atto da 27 anni, da quando Skopje dichiarò la propria indipendenza dalla ex Jugoslavia, adottando il nome di Repubblica di Macedonia, come la provincia settentrionale della Grecia. "Per quanto riguarda il dibattito sul nome (Macedonia), il governo non avvierà alcun dialogo più specifico se non saranno soddisfatte prima tutte le sopracitate precondizioni", ha detto il premier greco in una nota diffusa dal suo ufficio. (Segue)