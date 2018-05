Nozze Gb, Meghan: sul velo rappresentati i fiori dei Paesi del Commonwealth

Roma, 19 mag. - Meghan Markle indossa un diadema appartenuto alla Regina Mary prestato alla neo duchessa di Sussex da Elisabetta II. Lo ha reso noto Kensington Palace.

Il palazzo reale ha rivelato inoltre che sul lungo velo della sposa sono raffigurati dei fiori di ciascun Paese del Commonwealth. Meghan Markle aveva infatti espresso il desiderio di avere tutti e 53 i Paesi del Commonwealth con lei durante la cerimonia. La acclamata stilista britannica, Clare Waight Keller, la prima donna a diventare direttrice artistica della celebre maison parigina di Givenchy, ha disegnato un lungo velo in cui è rappresentata la flora di ciascun Paese unita in una spettacolare composizione floreale. Il velo è tenuto in ordine dal diadema. La tiara di diamanti è di fattura inglese ed è stata fabbricata nel 1932.