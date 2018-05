Roma, 19 mag. - "La relazione del segretario Martina è totalmente condivisibile. Chi vuole il bene del Partito Democratico, regole chiare e una posizione politica netta fino al congresso non può non votare la sua relazione. Poi, con una guida sicura e condivisa faremo il congresso in tempi adeguati e ci divideremo come è giusto che sia sulle diverse linee politiche". Lo ha detto Francesco Boccia, esponente di Fronte Dem, a margine dell'assemblea nazionale del PD.