Iran: vogliamo misure concrete da Ue per salvare accordo nucleare

Teheran, 19 mag. - L'Iran si aspetta misure concrete da parte dell'Europa per decidere se salvare l'accordo sul nucleare del 2015 dopo il ritiro degli Stati Uniti. Lo ha detto il vicepresidente iraniano Ali Akbar Salehi nella conferenza stampa tenuta oggi con il Commissario europeo per l'Energia, Miguel Arias Canete, e trasmessa in diretta televisiva.

"Canete ci ha presentato verbalmente diverse proposte e misure per controbilanciare la decisione degli Stati Uniti e speriamo che si concretizzino - ha detto Salehi - al momento (...) aspettiamo di vedere se queste misure portano a risultati concreti. In caso contrario, saremo costretti a prendere una decisione che personalmente non voglio".(Segue)