Orlando: aprire fase nuova nel Pd, proposta politica va cambiata

Roma, 19 mag. - "Abbiamo perso non perchè non ci hanno capito gli italiani ma perchè la nostra proposta politica non era adeguata e va cambiata con un congresso, che va affrontato con un punto di riferimento che ci consenta, mentre discutiamo, anche di far partire l'opposizione nel Paese". Lo ha detto Andrea Orlando, leader della componente Dems, a margine dell'assemblea del Pd.

"Per farlo - ha aggiunto - bisogna aprire una fase nuova nel Pd perchè siamo opposizione se sappiamo riconnetterci a quei pezzi di società che nelle urne non ci hanno votato e che non vedono in noi un riferimento, ma che sono essenziali per far nascere un'opposizione sociale e civile alle scelte contenute nelo famigerato contratto".