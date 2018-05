Pd, Orlando: errore rinvio discussione, ora conferma Martina

Roma, 19 mag. - Andrea Orlando non era d'accordo con il rinvio della discussione sul segretario del Pd, ma ora chiede che sia confermata la linea di Maurizio Martina e che si faccia lavorare il reggente.

"Non sono d'accordo - ha spiegato il leader della componente Dems a margine dell'assemblea - credo che si doveva comunque dare un segnale formale, mi pare che non ci sia ma c'è stato nella relazione di Martina un messaggio sostanziale". Sul cambiamento dell'odg, spiega, non c'era accordo. "Io - ha detto - non ero a conoscenza di un voto che cambiasse l'ordine del giorno ma la questione ora è se siamo d'accordo o meno con la relazione di Martina".

Adesso Orlando spera che la relazione del reggente sia approvata: "Mi auguro di sì perchè quella è una piattaforma importante pèr l'opposizione politica, è uno strumento di battaglia per le prossime ore".

"La conta - precisa Orlando - non era su Renzi, era sul nuovo segretario, avevamo auspicato che si eleggesse oggi, questa posizione non è stata maggioritaria, credo che dobbiamo far sì che la figura del reggente sia messa nelle condizioni di farlo perchè c'è bisogno di un congresso vero, senza reticenze, e anche di parlare al Paese e non ci dobbiamo chiudere nella discussione interna".