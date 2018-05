Gelmini: in Parlamento saremo sentinelle sul contratto Lega-M5S

Roma, 19 mag. - "Il centrodestra unito è la prima forza politica in tutto il territorio italiano. Governiamo diverse Regioni e tantissime città, e continueremo a farlo perché, a differenza degli altri, noi abbiamo una solida ed efficace cultura di governo riconosciuta e apprezzata dalla maggioranza dei cittadini. Assieme sappiamo ben amministrare, è questa la nostra forza. È questo quello che i nostri elettori ci hanno sempre chiesto. Non possiamo deluderli". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, intervenendo a Brescia ad una conferenza stampa a sostegno della candidata sindaco del centrodestra Paola Vilardi (Forza Italia).

"Le vicende romane - ha aggiunto - ci costringono a essere molto cauti e attenti. Il programma di governo che Lega e M5S hanno partorito non è quello di centrodestra, mancano elementi sostanziali e determinanti, proprio per questo in Parlamento - ha concluso - saremo, ancora di più, sentinelle attente e intransigenti affinché la volontà di nostri elettori non venga stravolta o annacquata da provvedimenti iniqui o distanti anni luce dalla nostra cultura".