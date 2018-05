Di Maio: non rispondo a Tajani su dittatura, esagera

Roma, 19 mag. - "Dittatura? Sono esagerazioni, non rispondo". Così Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 Stelle, a Ivrea per illustrare il contratto di governo, risponde a chi gli domanda di commentare le parole pronunciate in una intervista dal presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani (FI).

Tajani aveva detto che "la democrazia del web rischia di essere soltanto una finta democrazia. Mi rifiuto di vivere in questo sistema perché è l'inizio di un percorso per arrivare alle dittature", che sono nate "cominciando a minare i fondamenti della democrazia".