Ilva, interrogazione Leu: individuare responsabilità

Roma, 19 mag. - "Vogliamo sapere dal governo come intende adoperarsi per accertare immediatamente la dinamica dell'ennesimo incidente mortale avvenuto a Taranto, e se vi sia stato il pieno rispetto di ogni procedura legata alla sicurezza". Si conclude così l'interrogazione parlamentare che Liberi e uguali ha presentato a Montecitorio, primi firmatari Stefano Fassina, Nicola Fratoianni e Rossella Muroni, dopo la tragedia avvenuta al porto della città pugliese.

Nell'interrogazione i deputati di Leu vogliono sapere inoltre dal governo se "non intenda intervenire con tutti gli strumenti necessari e nell'ambito delle proprie competenze affinche' da subito vengano assicurati e ripristinati gli standard di sicurezza all'Ilva di Taranto dove da mesi le organizzazioni sindacali denunciano le gravi inefficienze sulla sicurezza dei lavoratori e dell'impianto, perché non si può più continuare a giocare con la pelle dei lavoratori. Infine Fassina, Fratoianni e Muroni vogliono sapere se il governo non intenda mettere in atto tutte le iniziative possibili, anche attraverso interventi di carattere legislativo, al fine di estendere in tutti i luoghi di lavoro una cultura della prevenzione, permettere ed estendere i controlli, incentivare le imprese a investire sulla sicurezza sul lavoro e aumentare gli ispettori del lavoro che oggi sono in numero assolutamente insufficiente a coprire l'intero territorio nazionale".