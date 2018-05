Governo, Parisi: da programma giallo-verde emerge rischio Grecia -2

Roma, 19 mag. - Per questo - aggiunge - il 4 marzo gli elettori hanno votato in maggioranza per il centrodestra. L`unica coalizione che per esperienza di governo e competenze poteva assicurare un governo del Paese forte e credibile. Invece lo scenario sta cambiando radicalmente e al governo rischiano di andare forze parenti di quel Varoufakis che si ribellava a Bruxelles ma con la coscienza sporca, dopo decenni di spesa pubblica, debito e statalismo fuori controllo che avevano portato la Grecia al dissesto".

"La ribellione unilaterale - prosegue Parisi - della Grecia a Bruxelles ha avuto come unico effetto un'aggiunta di regole e vincoli europei che Atene adesso sta faticosamente rispettando. Questo è il rischio dei grillini al governo. Isolare l'Italia nella Ue e nella Nato. Esporci alle turbolenze dei mercati che non si accontenteranno degli slogan di 5 stelle. In definitiva ci sarà uno svuotamento di senso della parola sovranità, che si diceva di voler difendere e valorizzare. Se la Lega di Salvini non farà nulla per bloccare il processo politico che si è innescato, la coalizione di centrodestra è destinata a sfasciarsi molto presto", conclude Stefano Parisi.