Governo, Parisi: da programma giallo-verde emerge rischio Grecia

Roma, 19 mag. - "Mi chiedo cosa possa pensare un elettore di centrodestra dopo la sceneggiata su Rousseau e l`approvazione bulgara del contratto di governo giallo-verde. Senza coperture economiche certe, senza soluzioni per il Sud se non il solito assistenzialismo. Ma con una politica economica rinunciataria sugli investimenti infrastrutturali, con la ri-nazionalizzazione di Alitalia ed Mps e magari della chiusura di Ilva. Della mancanza di una seria riforma della pubblica amministrazione, di poche idee vaghe e confuse su sanità e scuola. Un programma avvelenato dal giustizialismo grillino, dalla cultura del sospetto dei 5 Stelle, da un`antimafia di facciata che oggi mostra tutte le sue crepe. Un programma che riduce la nostra politica estera e il ruolo internazionale dell`Italia, paese fondatore della Ue e membro della Nato, alla abolizione delle sanzioni alla Russia di Putin. Per modificare i trattati evitando di fare la fine della Grecia di Varoufakis e Tzipras, servono rispetto dell`equilibrio di bilancio, riforme strutturali, e una credibilità sui fondamentali della nostra politica estera". Lo dichiara in una nota Stefano Parisi, segretario di Energie per l`Italia.

(Segue)