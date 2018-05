Boldrini: non so se governo si farà, ma non cose buone per Italia

Milano, 19 mag. - L'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, non sa se il governo di Lega e Movimento 5 Stelle ci sarà: "Non so fino all'ultimo se si farà un governo, ma se si farà non farà cose buone per il Paese", ha detto arrivando alla manifestazione #stophate organizzata da I sentinelli a Milano in piazza della Scala.

"In Europa dove ci porteranno - si è chiesta Boldrini rispondendo ad una domanda in merito - è vero che l'Europa va cambiata, che deve essere avvicinata alle persone, più sociale, ma non in modo confuso, contraddittorio, che si riesce a faro, anzi quello è il modo per uscire dai tavoli che contano" ha detto. "A livello internazionale diventeremo i migliori amici di Putin, quel signore che non consente una manifestazione come questa, dove parlare di omosessualità in pubblico è un reato, quel signore a cui piace il fatto che le donne possano essere picchiate in casa, non è reato, che è allergico alle opposizioni che si organizzano e alla stampa libera, per Salvini è un gran riferimento e tutto questo non può che preoccupare", ha aggiunto Laura Boldrini.