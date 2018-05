Boldrini: contratto M5S-Lega sgangherato, cose irrealizzabili

Milano, 19 mag. - Il contratto di governo tra Lega e Movimento 5 stelle è costituito da una serie di "pagine abbastanza sgangherate dove si vede che c`è un compromesso": lo ha detto l`ex presidente della Camera e parlamentare di LeU Laura Boldrini, arrivando alla manifestazione #stophate contro l`omofobia in piazza della Scala a Milano.

"Il Meridione doveva essere un punto centrale e nelle 60 pagine ci sono sette righe, l`eliminazione del Jobs act era una bandiera dei cinque stelle, dicevano che bisogna toglierlo e non c`è più traccia. La Flat tax è come Robin Hood al contrario, quanto di più ingiusto perché dà ai ricchi ancora più soldi, un altro cedimento clamoroso dei cinque stelle per accontentare Salvini", ha detto Boldrini. "La ciliegina è il fatto che i bambini dei migranti regolari che vivono qui non hanno gli stessi diritti dei residenti vedremo cosa dire la corte su questo" ha detto ancora commentando il contratto di governo. Dei diritti civili, tema della manifestazione di oggi poi, "non c`è traccia". "È un catalogo di cose irrealizzabili o preoccupanti, un incubo del tutto oscurantista dal punto di vista dei diritti, c'è da temere", ha avvertito Laura Boldrini.