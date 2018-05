Pd, Martina: congresso e primarie ma non basta domenica a gazebo

Roma, 19 mag. - "Nessuno mette in discussione la necessità di dover arrivare ad un congresso anticipato, che tutti vogliamo e che può essere una grande occasione per noi" e anche le primarie "possono essere una grande occasione, guai se rinunciassimo". Però "non ci basta una domenica al gazebo". Lo ha detto il reggente del Pd Maurizio Martina, salutato da un lungo applauso all'assemblea del Pd.

"Profondità e apertura - ha aggiunto - si tengono, si può fare, anche superando tante delle divisioni che ci attraversano, se ci si dà fiducia, se non si mette prima il nome e il cognome dell'idea, nella consapevolezza che questo lavoro non può essere autoreferenziale".