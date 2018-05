Governo, Bernini: manca nome premier, sarà mero esecutore

Roma, 19 mag. - "Il programma del nascente governo ci preoccupa, in tanti suoi capitoli è lontano dalle nostre idee e convinzioni. Manca ancora il nome del presidente del Consiglio e questa non è cosa di poco conto. Il premier non può essere, infatti, solo un semplice esecutore di un programma scritto da altri. Forza Italia non voterà la fiducia a questo esecutivo, se saranno presentati provvedimenti utili al bene degli italiani li approverà secondo il metodo della responsabilità che ci contraddistingue. Intanto, il centrodestra continua unito la sua azione sui territori, in vista delle amministrative del 10 giugno dove siamo certi di riconquistare importanti città". Lo ha dichiarato Anna Maria Bernini capogruppo di Forza Italia al senato a Imola a margine di una manifestazione a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Giuseppe Palazzolo.