Pd, Martina: nuovo centrosinistra alternativo a M5s, Lega e Fi

Roma, 19 mag. - "Credo a un nuovo centrosinistra alternativo a Lega e M5s e alternativo a Forza Italia". Lo ha detto il reggente del Pd Maurizio Martina, salutato da un lungo applauso all'assemblea del Pd.

"Non penso - ha aggiunto - che il futuro del centrosinistra sia nelle vecchie esperienze del centrosinistra, in operazioni di gruppi dirigenti. Il tema è parlare a tanti cittadini che si sono rifugiati nell'astensione o che hanno detto ad altre forze: provo te perchè non ho capito loro. Questa sfida non si vince senza il Pd".