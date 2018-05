Martina: voglio portare Pd a congresso, se tocca a me tocca a me

Roma, 19 mag. - "Faremo un congresso anticipato, un congresso molto importante, chiedo di poter lavorare insieme a voi, a tutti voi, per poter portare in maniera unitaria, forte, quel partito a quell'apuntamento, senza detti e non detti, non ho l'arroganza di pensare di poter fare questo lavoro da solo. Se ci si à fiducia, in particolare in questa fase, se tocca a me, anche se sono poche settimane, tocca a me. Ve lo chiedo con il massimo della sincerità con tutti voi". Lo ha detto Maurizio Martina, molto applaudito, all'assemblea del Pd.

"Non uso parole a caso - ha aggiunto il segretario reggente - quando dico collegialità so benissimo che cosa fatica, ma so che questo è il lavoro da fare. Se tocca a me, un giorno o qualche settimana, faccio questo lavoro insieme a tutti, costruisco anche novità nei gruppi dirigenti per fare questo lavoro insieme a tutti. Se avete voglia lo facciamo insieme".