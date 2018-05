Cuba, Alfano: profondo cordoglio per grave sciagura aerea

Roma, 19 mag. - Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano, ha espresso a Cuba il proprio cordoglio e quello dell'Italia per la morte di oltre 100 persone nell'incidente che ha coinvolto il volo CU 972 della Cubana de Aviacion, non lontano dall'aeroporto dell'Avana.

"Ho appreso con immenso dolore la notizia della grave sciagura aerea avvenuta all'Avana. Desidero, pertanto, far giungere, a nome dell`Italia, profondo cordoglio per il lutto che ha colpito il Paese. L'Italia rimane, con lo spirito di amicizia di sempre, vicina a Cuba in questo difficile e triste momento e alle famiglie delle persone che così tragicamente hanno perso la vita", ha detto Alfano, secondo una nota della Farnesina.