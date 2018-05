Milano, 19 mag. - Nel contratto di governo tra Movimento 5 Stelle e la Lega "c'è il blocco della Tav in Val di Susa. E' un'opera inutile. Andremo a parlare con la Francia e gli diremo che la Torino-Lione poteva valere trent'anni fa, ma non più oggi. Non serve più". Lo ha detto, Luigi Di Maio, parlando ad Ivrea ad un comizio.