Nozze Harry-Meghan: Gospel e inni alla cerimonia religiosa

Roma, 19 mag. - Il Principe Harry e l'ex attrice americana Meghan Markle si sposano con un rito tradizionale anglicano al quale i due sposi hanno apportato un tocco personale e di modernità. Nella cappella gotica di San Giorgio, nel Castello di Windsor, fra le musiche dei compositori Handel, Schubert e Gabriel Fauré risuonerà lo "Stand by Me" di Ben E. King, interpretato da un coro gospel, mentre il capo della Chiesa anglicana americana, l'afro-americano Michael Bruce Curry pronuncerà l'omelia. L'interpretazione di uno degli inni gallesi, "Guide me, O thou great redeemer" (Guide moi, ô Toi Grand Rédempteur), subito dopo la benedizione del matrimonio, sarà un momento forte per il Principe Harry e il fratello William, suo testimone: era l'ultimo inno suonato ai funerale della loro madre Diana ne 1997.