Casaleggio: bene contratto governo, Di Maio mio premier ideale

Milano, 19 mag. - "Io sono molto soddisfatto che siamo riusciti a costruire un contratto di governo e condividerlo con tutti gli iscritti del movimento che ieri lo hanno approvato a larghissima maggioranza". Lo ha detto Davide Casaleggio, rispondendo alle domande dei giornalisti ad Ivrea, dove Luigi Di Maio ha tenuto un comizio per la campagna elettorale per le amministrative di giugno. A chi gli ha chiesto chi è il suo presidente del Consiglio ideale, Casaleggio ha risposto: "Luigi di Maio", aggiungendo sulla possibilità che questo succeda: "Non lo so, non mi sto occupando di questo tema".

A chi invece gli ha chiesto se è contento dell'alleanza con la Lega o avrebbe preferito un accordo con il pd, Davide Casaleggio si è limitato a rispondere con un sorriso.