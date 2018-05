M5S: no opere inutili, pietra tombale su Tav e chiusura Ilva -2

Roma, 19 mag. - M5S continua sostenendo che "semplificheremo le modalità e i tempi delle bonifiche, preserveremo il territorio mirando allo stop per il consumo di suolo, combatteremo il dissesto idrogeologico prevenendo e prendendoci cura delle nostre coste e delle nostre città. Che l`acqua dovrà tornare pubblica nel rispetto del referendum del 2011. Che le azioni di governo saranno improntate all`economia circolare, che optiamo per la riduzione dei rifiuti, il riciclo, il riuso per un ciclo virtuoso dell`uso delle materie prime. Che defossilizzeremo e decarbonizzeremo con gli obiettivi di cui tanto abbiamo parlato e anche votato in rete. Sono le sfide del MoVimento 5 Stelle! Sono le nostre battaglie! Ed è tutto scritto nel contratto".

""Sì ma non c`è il terzo valico", "sì ma non c`è il Tap o lo Snam". "Sì ma non si parla di trivelle". Non c`è l`elenco puntuale delle singole opere, viene detto. È un contratto di governo - chiarice il movimento - che unisce i puntini tracciati da due programmi elettorali. Per tutte le opere non esplicitamente citate la discussione è rimandata al comitato di conciliazione dove il M5S continuerà a ribadire la sua contrarietà. Dove continueremo a combattere per i nostri valori, non arretrando di un centimetro".