M5S: no opere inutili, pietra tombale su Tav e chiusura Ilva

Roma, 19 mag. - "Il denaro pubblico va investito sulle vere priorità del Paese. Non sulle opere inutili e dannose. È stata sempre dritta la barra del MoVimento 5 Stelle e continua ad esserlo. E chi vuole leggere altro nel contratto sbaglia". È quanto si legge sul blog delle stelle in un post dal titolo "L'era delle grandi opere inutili è finita" a firma Movimento 5 Stelle.

M5S ricorda che "l`abbiamo scritto nero su bianco: il Tav in Valsusa va completamente ridiscusso. "Ci impegniamo a ridiscuterne integralmente il progetto nel rispetto dell`accordo Italia Francia". È la pietra tombale di un`opera inutile e profondamente dannosa per il Paese contro la quale siamo sempre stati in prima fila accanto al popolo NoTav che proprio oggi fa festa".

Sul blog c'è l'annuncio che "da Rosta ad Avigliana è prevista la marcia che ribadirà il No al Tav. E anche per noi oggi è un giorno di festa perché per la prima volta l`Italia invertirà la rotta e non sarà più sottomessa alle lobby del cemento e delle opere inutili. Il contratto votato in rete darà solo forza alle nostre posizioni. Ieri in molti hanno criticato apertamente i contenuti del contratto, volendo leggere nell`assenza di un elenco di opere puntuali un implicito retrofront verso battaglie storiche che ci hanno visto nelle piazze, accanto alle associazioni e ai comitati".

Nel contratto, continua il post, "c`è scritto chiaramente che si lavorerà per la chiusura dell`Ilva, per l`introduzione di un modello di gestione dei rifiuti che cancellerà lo Sblocca Italia, che finanzieremo una rete di colonnine elettriche per le ricariche delle auto, che nelle nostre intenzioni darà impulso a un mercato che dovrà soppiantare il gasolio, e che ci sarà una premialità fiscale per le produzioni meno impattanti".(Segue)