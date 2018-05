Roma, 19 mag. - "Grazie alle migliaia di persone che stanno già votando ai gazebo della Lega in tutta Italia sul programma di governo. Che splendida Comunità! #andiamoagovernare". Lo scrive in un tweet il leader leghista Matteo Salvini, commentando l'avvio della consultazione popolare sull'accordo con M5s per il governo.