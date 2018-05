Nozze Harry-Meghan: ospiti sfilano verso Cappella di San Giorgio

Roma, 19 mag. - Già da almeno un'ora è cominciata la sfilata degli ospiti di Harry e Meghan - nominati dalla regina Duca e Duchessa di Sussex - verso il Castello di Windsor per prendere ordinatamente posto all'interno della maestosa Cappella di San Giorgio dove saranno celebrate le nozze fra il nipote della regina Elisabetta II di Inghilterra e l'ex attrice americana.

Fra i 600 invitati sono già comparsi l'ex star del calcio David Beckham, applauditissimo, e la moglie, la Spice girl Victoria, che indossava un abito blu marine scuro e cappellino in tinta, e a sorpresa, l'attore hollywoodiano George Clooney e la moglie Amal, avvocato dei diritti umani, avvolta in uno splendido vestito giallo, con copricapo, tone sur tone. Altre star sono attese fra cui la tennista americana Serena Williams. Arrivati anche Elton John con il marito David Furnish. Il cantante inglese è stato da sempre vicino alla famiglia reale, soprattutto alla compianta madre dello sposo, la Principessa Diana. Presenti anche i Middlenton al completo: Pippa e il marito James Matthews, il fratello James e i genitori Carole e Michael. Avvistato il fratello di Diana, il conte Spencer, che divenne famoso per il suo discorso al vetriolo nei conmfornti della famiglia reale al funerale della sorella.

I 1.200 membri del pubblico invitati ad attendere gli sposi all'uscita dalla Cappella di San Giorgo, hanno tutti già preso posto all'interno del muro di cinta del maestoso castella da diverse ore sui prati davanti alla chiesa. Come erano stati avvisati, si sono portati i cestini per un pic nic, sapendo che la royal family non avrebbe provveduto a rifocillarli.

La cerimonia comincerà alle 12: la sposa percorrerà la prima parte della navata da sola, scortata unicamente dai 10 paggetti e damigelle: arrivata all'altezza del coro troverà il Principe Carlo che da lì l'accompagnerà fino all'altare.