La Russia presenta la prima centrale nucleare galleggiante al mondo -2

Roma, 19 mag. - Priva di motore, questa chiatta da 21.000 tonnellate sarà trainata nell'estate 2019 fino al porto di Pevek nel distretto autonomo di Shukotka nell'estremo oriente russo, a 350 km a nord del Circolo Polare Artico. Sarà in grado di alimentare la popolazione locale, ma soprattutto le piattaforme petrolifere in quest'area in cui la Russia vuole sviluppare la produzione di idrocarburi. La piattaforma galleggiante sostituirà una centrale nucleare e una centrale a carbone obsolete.

"Le centrali nucleari galleggianti alimenteranno le aree più remote con elettricità e calore, sostenendo la crescita e lo sviluppo sostenibile", ha affermato Vitaly Trutnev, responsabile della costruzione e del funzionamento delle centrali nucleari galleggianti di Rosatom, secondo il qaule circa 50.000 tonnellate di CO2 possono essere evitate ogni anno.(Segue)