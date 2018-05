Anzaldi (Pd): annunci Lega-M5s già costati 23 miliardi a italiani

Roma, 19 mag. - "Le sparate su euro e debito pubblico prima lanciate e poi ritirate da Lega e M5s sono già costate all'Italia, alle aziende e ai risparmiatori, 23 miliardi di euro. E ancora il Governo Salvini-Di Maio deve iniziare! Trattano da 75 giorni sulla pelle dell'Italia ma i danni sono arrivati ora che hanno alzato il livello degli annunci irresponsabili". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Il conto - prosegue Anzaldi - lo fa Il Sole 24 ore: 22,5 miliardi di capitalizzazione bruciati alla Borsa italiana, 92 milioni di maggiori interessi per i titoli che il Tesoro ha collocato questa settimana, 400 milioni di euro di capitalizzazione del Monte dei Paschi, oggi in mano pubblica, andati in fumo. Senza contare che il tasso sul Btp a 10 anni è passato dall'1,8 al 2,2%: significa più soldi a carico dei conti pubblici, quindi di tutti gli italiani, per collocare i nostri titoli di Stato. E ci sono anche i 2 miliardi di costi diretti di risarcimenti in caso di stop alla Tav Torino-Lione".

"Sono questi i numeri che si aggiungono al mirabolante programma di governo Lega-M5s, che varia tra i 100 e i 150 miliardi di euro in base alle stime di esperti e istituti indipendenti senza che ci sia alcuna copertura. In pratica, quindi, chiacchiere da campagna elettorale, mentre il conto dei danni inizia a farsi già molto salato", conclude.