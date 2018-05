Di Maio: in Europa per fare sul serio, non favori Russia o altri

Milano, 19 mag. - "Vogliamo andare lì (in Europa ndr) a fare sul serio non per ottenere degli obiettivi per la Russia, gli Stati Uniti o la Germania, ma per l'Italia e gli italiani, che sono gli obiettivi del contratto". Luigi Di Maio ha replicato così a chi gli ha chiesto come si muoverà il possibile futuro governo se non dovesse essere accolta la posizione sulle sanzioni alla Russia.

"Vogliamo fare quello che c'è nel programma e quello che c'è nel contratto. E' chiaro - ha proseguito Di Maio al suo arrivo ad Ivrea - che alcuni di quei punti vanno ottenuti in Europa, ai tavoli europei, e noi dobbiamo andare lì non solo con un peso politico importante, che questo governo ha perché non si basa sui voltagabbana ma su due forze politiche votate dal popolo che si mettono insieme ma anche con uno staff di eccellenza che sia in grado di mediare per ottenere quei risultati. Vogliamo andare lì a fare sul serio non per ottenere degli obiettivi per la Russia, gli Stati Uniti o la Germania, ma per l'Italia e gli italiani, che sono gli obiettivi del contratto".