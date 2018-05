Big Pd cercano mediazione in extremis, ipotesi "congelamento"

Roma, 19 mag. - Contatti febbrili in corso tra i big del Pd, all'hotel Ergife, dove ancora non inizia l'assemblea del partito che era stata convocata per le 10.30. Il tentativo in extremis è quello di evitare la spaccatura del partito con un voto sul percorso da seguire dopo le dimissioni del segretario Matteo Renzi.

Al lavoro ci sono il presidente Matteo Orfini, il coordinatore Lorenzo Guerini, il vicepresidente della Camera Ettore Rosato, il ministro dello Sport Luca Lotti, i capigruppo Graziano Delrio e Andrea Marcucci, il reggente Maurizio Martina, i ministri Andrea Orlando e Dario Franceschini.

Al momento ci sono due ordini del giorno pronti: quello dei renziani chiede l'immediata convocazione del congresso, con il partito affidato a Orfini, quello dei sostenitori di Martina chiede l'elezione in assemblea del segretario (lo stesso reggente) e la convocazione di un'altra assemblea per aprire la fase congressuale.

La mediazione su cui si sta lavorando, secondo quanto si apprende, porterebbe a un 'congelamento' della situazione attuale, con Renzi dimissionario e Martina reggente, senza arrivare oggi a un voto, rimandando ogni decisione a una successiva assemblea, da tenersi probabilmente a luglio.