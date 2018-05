Di Maio: spread non è indicativo della felicità degli italiani

Milano, 19 mag. - "Lo spread non è indicativo della felicità degli italiani". Lo ha detto Luigi di Maio, parlando ai suoi sostenitori ad Ivrea per un'iniziativa a favore del candidato del M5s alle amministrative. Poco prima, ai giornalisti, Di Maio ha spiegato che "bisogna fare la spending review, quando finisce comincio a fare anche qualche investimento in deficit. Abbiamo individuato la Banca degli investimenti che è uno strumento che ci consente di aumentare il moltiplicatore dei soldi che investiamo".