Di Maio: con Lega non siamo alleati, torneremo a scontrarci

Roma, 19 mag. - M5S e Lega sono "forze politiche alternative e continueremo ad esserlo sui territori, a correre gli uni contro gli altri alle elezioni amministrative, politiche, europee. Fra noi non c'è un'alleanza, c'è un contratto di governo su punti specifici". Lo ha detto il capo politico di M5S Luigi di Maio, a Ivrea per illustrare il contratto di governo.

"Siamo forze politiche alternative che si stanno conoscendo ora, a questo tavolo - ha spiegato Di Maio - ma nel contratto è ben spiegato che continueremo ad essere forze alternative. In quel contratto - ha aggiunto - c'è da lavorare per almeno 5 anni con l'obiettivo di migliorare la vita degli italiani". Poi, a partire dal livello comunale "ognuno per sé e ognuno in maniera alternativa".