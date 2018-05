Di Maio: d'ora in poi prima gli italiani, poi il deficit

Milano, 19 mag. - "D'ora in poi vengono prima gli italiani, e poi i deficit e i parametri". Lo ha detto Luigi di Maio, che ha replicato così, al suo arrivo ad Ivrea per la campagna elettorale delle amministrative, a chi gli ha chiesto se il possile futuro governo chiederà di sforare i parametri europei: "Vediamo. Noi dobbiamo ottenere nella programmazione europea dei prossimi anni, i margini per poter fare una seria riforma fiscale, superare la legge Fornero, e il reddito di cittadinanza. Sono nel contratto, dobbiamo portarle a casa il prima possibile. E' un'occasione storica per il nostro Paese e poi secondo me tutti quelli che sono un po' perplessi si ricrederanno".

Riguardo le coperture, "fanno parte delle stesse misure - ha detto Di Maio - Quando tu prendi un miliardo e lo investi in un settore ad alto moltiplicatore, quel settore restituisce allo Stato anche dieci miliardi che spendi in un'altra misura. Se continuiamo a ragionare con i conti della serva, continuiamo a fare quello che hanno fatto i governi fino ad ora". Serve quindi, ha proseguito, "maggiore contrattazione in Europa e sapere che tutto quello che investiremo ci porterà altri soldi. Le coperture sono gli investimenti".