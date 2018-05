Ue presenta all'Iran misure per difendere scambi commerciali -3

Roma, 19 mag. - Il commissario Ue è venuto a Teheran per presentare le misure decise dall'Ue per consentire il proseguimento degli scambi commerciali con Teheran. Spera in cambio di ottenere la conferma della volontà dei leader iraniani di non abbandonare l'accordo nucleare.

Gli scambi commerciali tra l'Unione europea e l'Iran ammontano a 20 miliardi di euro. I primi sei paesi europei che importano petrolio iraniano sono Spagna, Francia, Italia, Grecia, Paesi Bassi e Germania. L'Iran produce 3,8 milioni di barili al giorno e il 70% della sua produzione viene acquistato dalla Cina e da altri paesi asiatici, il 20% dall'Europa.

(fonte afp)