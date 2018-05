Ue presenta all'Iran misure per difendere scambi commerciali -2

Roma, 19 mag. - La Commissione europea ha avviato venerdì la procedura ufficiale per attivare la legge per contrastare gli effetti extraterritoriali delle sanzioni statunitensi per le società europee che vogliono investire in Iran. "Vediamo l'Unione Europea (...) fare uno sforzo considerevole, hanno promesso di farlo e, a Dio piacendo, lo metteranno in pratica", ha detto Salehi, che è anche a capo del Organizzazione per l'energia atomica iraniana (AIEA).

Canete dovrebbe incontrare anche i ministri iraniani per l'ambiente e per il Petrolio, Isa Kalantari e Bijan Namdar Zanganeh. E domani sarà ricevuto dal capo della diplomazia Mohammad Javad Zarif. (Segue)