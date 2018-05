Ue presenta all'Iran misure per difendere scambi commerciali

Roma, 19 mag. - Il commissario europeo per l'Energia Miguel Arias Canete ha iniziato oggi una visita a Teheran per informare la leadership iraniana sulle misure adottate dall'Ue per difendere gli scambi commerciali e per proteggere le aziende europee nel paese. Canete è il primo funzionario occidentale ad essere ricevuto nella capitale iraniana dalla decisione statunitense di ritirarsi dall'accordo nucleare iraniano raggiunto nel 2015 e di reimporre sanzioni economiche i cui effetti sono vincolanti per le società estere.

La conservazione dell'accordo nucleare, nonostante la decisione degli Stati Uniti, è "fondamentale per la pace nella regione", ha detto Canete in una conferenza stampa congiunta con il vice presidente iraniano Ali Akbar Salehi, trasmesso in diretta da televisione di Stato. "Non c'è dubbio che ci sono ovvie difficoltà con le sanzioni (...) Dovremo chiedere esenzioni, esenzioni per le società che fanno investimenti" in Iran, ha aggiunto.(Segue)