Di Maio: con Lega non è un'alleanza, restiamo forze alternative

Milano, 19 mag. - "Noi siamo forze politiche alternative che si stanno conoscendo in questo momento, ma nel contratto è ben spiegato anche che continueremo ad essere forze alternative sui territori, continueremo a correre gli uni contro gli altri alle elezioni amministrative e politiche. Non è un'alleanza, è un contratto di governo su punti specifici. C'è da lavorare per almeno cinque anni con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini". Luigi di Maio ha replicato così, al suo arrivo ad Ivrea, a chi gli ha chiesto se c'è la possibilità per il futuro di un accordo organico tra Lega e M5s.