Roma, 19 mag. - "Approvato il contratto nelle prossime ore, nei prossimi giorni, in questo fine settimana scioglieremo il nodo del premier e poi ci dedicheremo alla squadra di governo. Si va verso una persona amica del popolo ma nomi non ne faccio". Lo ha detto il capo politico di M5S Luigi Di Maio, nel corso della sua visita ad Ivrea per presentare il contratto di governo messo a punto insieme alla Lega.